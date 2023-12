Cinema, il prezzo dei biglietti aumenta ancora: i romani disertano le sale

Andare al cinema a Roma è sempre più salato per i cittadini, con i prezzi dei biglietti che salgono di anno in anno, al punto che oggi, rispetto al 2021, per assistere ad una visione in una delle sale della capitale si spende fino al 12,5% in più.

La denuncia arriva dal Codacons, che ha monitorato le tariffe applicate dalle sale cinematografiche ubicate nel comune di Roma.

Sos prezzi

Il prezzo di un biglietto intero per i weekend e nei giorni festivi e prefestivi parte da un minimo di 8,50 euro e arriva ad un massimo di 11,90 euro – spiega l’associazione – Per il biglietto ridotto riservato agli spettatori under14 e over65, la spesa raggiunge i 7,90 euro a ingresso.

Biglietti salati

Il prezzo medio del biglietto (considerando tutte le tariffe applicate anche nei giorni non festivi) si attesta a Roma a quota 8,88 euro, in salita del +7,4% rispetto al 2021, quando il costo medio era di 8,27 euro, ma in alcune sale i rincari raggiungono il +12,5% – aggiunge il Codacons – Se poi si aggiungono le spese accessorie, come bibite o popcorn da consumare durante le proiezioni, il costo di una serata al cinema per una famiglia con due figli può facilmente superare i 60 euro.

Il Codacons

“Si tratta di costi proibitivi che danneggiano non solo i consumatori, ma l’intero settore cinematografico – denuncia il presidente Carlo Rienzi – A fronte di tali prezzi esagerati, infatti, un numero crescente di romani rinuncia ad andare al cinema, preferendo vedere film attraverso pay-tv e streaming, in modo da contenere la spesa”.