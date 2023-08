Cinema Lazio, rinasce l'Agis: la scelta cade sul manager Francesco Carducci

Il cinema nel Lazio mette la quinta e si prepara a decollare. Rinasce Agis Lazio, l'associazione generale dello spettacolo e alla guida arriva un fuoriclasse dello spettacolo: Francesco Carducci.

Nominato presidente di Agis Lazio, Carducci è un manager di lunghissimo corso del settore. Aperta e chiusa l'esperienza politica in regione Lazio dal 2009 al 2013, è stato Ad di Zetema, poi Ad di Cinecittà Holding, membro delle Commissioni Cinema e Teatro del ministero per i Beni Culturali, quindi Ad e presidente della All Events Spa ma anche assessore al Turismo e Grandi eventi dal '92 al '97, quindi presidente e Ad di Borghi Spa, la società che gestisce l'Auditorium della Conciliazione.

Per Carducci il compito di traghettare la rinascita del cinema verso una seconda vita al tempo del digitale e dello streaming.

Gli auguri di Miguel Gotor

ra i primi a congratularsi con Carducci, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Muguel Gotor: “Auguri di buon lavoro a Francesco Carducci, neo presidente dell’Agis Lazio. A lui il compito di rilanciare l’Associazione e di dare voce al comparto del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo che sono sicuro saprà arricchire del suo prezioso contributo e della sua dedizione”.

Dalla Regione Lazio Simona Baldassarre si complimenta

E anche dalla Regione Lazio i complimenti di Simona Baldassarre, assessore alal Cultura: "Bentornata Agis Lazio. E' molto importante che sia stata ricostituita l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo del Lazio. Si tratta di uno strumento fondamentale per il settore cinema e spettacolo di questa Regione, e dunque per tutta la cultura. La rinnovata presenza di questa realtà sarà strategica per lavorare a supporto del comparto e promuovere il Made in Lazio attraverso le arti visive. Auguri, dunque, al presidente Francesco Carducci e a tutti quelli che lavoreranno a questi sfidanti obiettivi".