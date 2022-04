Cinghiali a passeggio per Roma: recintate le aree verdi in due Municipi

Cinghiali, dopo tante chiacchiere Roma prova a fare sul serio. E invece di inseguirli, il Comune ha deciso di recintare tutte le aree del XIV e XV Municipio da dove fuoriescono gli animali con reti elettrosaldate.

"Nei prossimi giorni, sulle aree di competenza comunale, grazie alla dettagliata mappatura di tutti i varchi di passaggio degli ungulati effettuata in XIV Municipio, partiranno i lavori di installazione di recinzioni elettrosaldate posizionate anche in profondità per resistere agli scavi. Analoga mappatura è in fase di completamento anche nel Municipio XV, altra zona critica dei corridoi di accesso dei cinghiali nelle zone abitate".

Lo scrive su Facebook Sabrina Alfonsi, assessora capitolina ai Rifiuti ed Ambiente. "Grazie alle mappature anche AMA può intervenire in modo mirato - prosegue - per svuotamento e pulizia delle postazioni di cassonetti vicine ai varchi ed eventualmente riposizionarle. Come assessorato a breve lanceremo una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza sui comportamenti da adottare, le modalità di segnalazione in caso di avvistamento e sulle buone pratiche di prevenzione quali non abbandonare rifiuti e rispettare il divieto per legge di dare cibo agli animali".