Cinghiali scatenati e peste suina: il Governo vara la zona rossa a Roma

Pronta la nuova ordinanza per contrastare l'emergenza peste suina. “Tra oggi o domani verrà firmata l'ordinanza che riguarda l'istituzione della zona rossa a Roma", ha spiegato al Tg2 Italia il vice ministro della Salute, Andrea Costa. L'ordinanza regolerà tutta una serie di attività che possono essere praticate all'interno della zona rossa, oltre a disciplinare diverse restrizioni.

L'obiettivo è quello di proteggere il comparto suinicolo che fattura circa 7 miliardi di euro.

L'ordinanza per contenere la peste suina

"L'ordinanza andrà a regolamentare tutta una serie di attività possibili all'interno della zona rossa e tutta una serie di restrizioni", ha sottolineato Costa, aggiungendo che si arriverà poi a “un piano di eradicazione del virus che prevederà anche l'abbattimento selettivo di alcuni capi di cinghiali. Ovviamente dobbiamo mettere in atto tutte le misure che ci consentano di contenere il diffondersi di questa peste suina - ha detto il sottosegretario alla Salute - perché nel nostro paese il comparto suinicolo è particolarmente importante e fattura circa 7 miliardi di euro". Costa ha poi concluso ricordando che "in Liguria e in Piemonte già questa settimana inizieranno le operazioni per la messa a terra di recinzioni che ci permettono di contenere il virus".