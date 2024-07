Cinque Stelle vs Gualtieri: "Finalmente ammette la mancanza di fondi per Roma"

Le parole del sindaco Gualtieri ("Roma per anni non ha avuto fondi sufficienti al suo funzionamento"), hanno fatto saltare dalla sedia i consiglieri della Lista civica Raggi.

E così è partito il siluro verso il sindaco.

L'attacco

"Gualtieri ammette che per anni la nostra città non ha avuto le risorse minime per garantire il suo funzionamento. Anche se la constatazione arriva solo oggi, è positivo che se ne discuta e che si riconoscano le oggettive difficoltà che hanno dovuto affrontare le amministrazioni precedenti. Certo, lo stesso Gualtieri avrebbe potuto agire molto prima per risolvere il problema, dato che è già stato ministro delle Finanze. Ma come si dice: meglio tardi che mai!". Così in una nota Virginia Raggi, consigliera capitolina M5S e già sindaca di Roma, e Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina.