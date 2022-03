Cisl Lazio, il sindacato conferma il segretario Coppotelli e punta sul Pnrr

Enrico Coppotelli è stato riconfermato segretario generale della Cisl Lazio. Fra i primi obiettivi quello di sollecitare le istituzioni regionali a "sfruttare" il Pnrr.

L'ultimo giorno del XIII congresso della Cisl regionale, che si è riunito per 3 giorni di lavori presso l'hotel Sheraton, Parco de Medici a Roma ha portato alla conferma della presidenza di Enrico Coppotelli.

Coppotelli: "Insieme ad associazioni e imprese per una nuova fase"

Il segretario ha dichiarato: "È stata una tre giorni molto importante dove abbiamo celebrato il tredicesimo congresso: un percorso che ci ha consentito di dibattere non soltanto con i 300 delegati presenti, ma anche con il mondo accademico, delle imprese e dell'associazionismo, perché crediamo che soltanto insieme possiamo riuscire a percorrere questa nuova fase della nostra regione".

Cisl Lazio: "Il Pnrr è il cardine dal quale partire"

"Il Pnrr sarà il cardine su quale far passare la ripresa della nostra regione, ma soprattutto il suo sviluppo. Tenere insieme sviluppo e occupazione sarà la mission che come Cisl del Lazio dovremmo tentare di mettere in essere. Inoltre, nelle grandi fasi di transizione, dovremmo continuare a tenere insieme la persona e il lavoro. Sarà un percorso molto importante, ma grazie ai quasi 300 mila iscritti che la Cisl può vantare a livello regionale siamo certi di potercela fare", ha concluso.