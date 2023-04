Città 15 minuti: parte con la nuova mappatura di Roma, tra rioni e quartieri

Il progetto della Città dei 15 minuti procede: il nuovo passo è la nuova mappatura di Roma, dei suoi rioni e dei suoi quartieri, presentata il 5 parile nel corso della seconda edizione di “Roma a portata di Mano” alla biblioteca del Quarticciolo.

"La dimensione della prossimità - ha detto il sindaco Gualtieri intervenendo alla conferenza - sia spalmata in tutte le politiche, che si integrano perché fanno leva nel tessuto dei quartieri, mettendo al centro la persona. La dimensione urbanistica, ambientale, la valorizzazione dell'identità dei quartieri possono trovare un punto di sintesi con il coinvolgimento di diversi territori”.

Lo scopo è, come ribadito anche dall'assessore Catarci è quello di approfondire la conoscenza della città, così da orientare le scelte e le trasformazioni urbane nella direzione della prossimità al cittadino.

La nuova mappatura

“Roma è cambiata - ha spiegato l'assessore Catarci - è tempo che se ne prenda atto e che gli studi e le statistiche, a partire da quelle ufficiali dell’Istat, puntino a leggere gli agglomerati urbani in cui si svolge la vita quotidiana”.

La città è ormai cresciuta ben oltre il Grande Raccordo Anulare. Dei 310 quartieri (inclusi i 22 rioni del Centro), individuati ben 115 si trovano oltre quella fascia. E per altro negli ultimi decenni la gran parte della popolazione si è spostata nella fascia compresa tra l'anello ferroviario interno e il Gra. Infatti 1 milione e mezzo di perso vive in questa area. All'interno dell'anello ferroviario e quindi in Centro vivono invece 500mila persona. 800Mila abitano invece al di fuori del Gra. Contando poi i comuni che circondano la Capitale arriviamo a un totale di 4,3 milioni di persone.