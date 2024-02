Civica Raggi, addio alla consigliera Balsamà: "Lascia un vuoto nella politica"

Addio a Stefania Balsamà, storica attivista del M5S. E' morta per un male incurabile scoperto a dicembre. Il cordoglio dei suoi colleghi di partito e la vicinanza di chi ha condiviso un persorso politico con lei riecheggia dai social alle agenzie.

Cordoglio della Civica Raggi

"La scomparsa della consigliera M5S del Municipio VII Stefania Balsamà lascia un grande vuoto all'interno della politica capitolina. Fino all'ultimo istante ha lavorato alacremente per i cittadini romani, con un impegno e un'abnegazione del tutto ammirevoli e spinta dal grande amore che nutriva per il suo territorio. Un raro esempio di dedizione civica e politica che la comunità del Municipio VII non dimenticherà mai. Ai suoi familiari esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza in un momento così difficile e delicato". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini e municipali della Lista Civica Virginia Raggi.