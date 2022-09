Civitavecchia batte Livorno: nave Grimaldi Grande Spagna attracca vicino Roma

Il porto di Civitavecchia è sempre più importante e corre verso l'ampliazione con l'arrivo della nave car carrier “Grande Spagna”.

La nave cargo del gruppo Grimaldi, che era destinata inizialmente al porto di Livorno, è attraccata a Civitavecchia con 2650 autovetture in polizza e 100 mezzi pesanti. È la prima volta che una car carrier approda nel porto di Civitavecchia e l'attracco alla banchina 29 segna un grande passo in avanti per l'ampliazione del porto e la sua disponibilità nel ricevere navi di questo calibro commerciale, con le banchine che possono ospitare le car career che diventano ora due. Il successo arriva dopo la collaborazione in sinergia tra le Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto, gli ormeggiatori e i piloti.