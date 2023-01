Class action contro Ama, Santori, Lega: “Servizio KO: è intollerabile”

Una class action contro Ama: è quanto ha annunciato in un comunicato Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, a seguito della presentazione del piano industriale di Ama in Commissione Ambiente. “La città è coperta d'immondizia - ha detto Santori - il servizio è KO, ci sono stati allarmi sanitari. È intollerabile. La Lega sta preparando una ‘class action’ contro l’azienda con l’obiettivo di non pagare oltre servizi non erogati”.

Il piano industriale presentato in Commissione Ambiente dal direttore generale Andrea Bossola, secondo Santori è “un novello libro dei sogni che guarda al futuro. Peccato che sia vecchio, quasi una copia di quello presentato dalla giunta Marino nel 2015 e dunque già fallito. Senza contare che la situazione presente è inaccettabile”. “Ama - dice ancora Santori - ignora cosa siano trasparenza e confronto, non presenta uno straccio di relazione sulle attività odierne: nessun numero, nessuna quantificazione dei controlli sulla raccolta, sul personale, sui mezzi, ma anche sull’evasione della Tari. Roma non è una favola, i romani sono stanchi di prese in giro: la Lega sta preparando una ‘class action’ contro l’azienda con l’obiettivo di non pagare oltre servizi non erogati”.