Clima che cambia, problema risolto: “Nasce l'ufficio speciale di Gualtieri"

La moltiplicazione delle nomine da parte dell'amministrazione Gualtieri è uno scandalo. Il sindaco si circonda di fidatissimi appartenenti al Pd e alla sua larga area, con buona pace dei romani e delle spese pazze che queste scelte comportano.

Roma attraversa una crisi senza precedenti, ma la soluzione di Gualtieri consiste nell'aumento degli uffici riempiti di funzionari e dirigenti esterni assunti ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel, che pesano sul bilancio capitolino. Ecco per esempio un 'ufficio di scopo' sul clima, mentre nel dipartimento Pari opportunità si insedia stabilmente il settore dedicato ai diritti Lgbt. Un esercito di scrivanie e stipendi che, a questo ritmo, in 5 anni potrebbe arrivare a soddisfare 500 persone: amici degli amici, tutti naturalmente in armi all'ombra dello stesso vessillo e per i quali si riesce a trovare anche il giusto spazio fisico, nonostante i dipendenti di Roma Capitale si arrangino quotidianamente in massima parte in spazi sovraffollati senza aria condizionata e ai limiti delle norme igieniche e di sicurezza.

Gualtieri non dimentica i fedelissimi

La città langue coperta di immondizia, ma forse il sindaco si illude di confondere le idee alla gente perdendola in chiacchiere. Ai mille problemi che attanagliano ogni giorno i cittadini si aggiungono gli incendi quotidiani. I trasporti e il traffico sono nel caos, i problemi di esercenti e commercianti, stremati dagli anni di pandemia, restano inascoltati: Gualtieri pensa talmente in grande che si dimentica dei romani. Ma non dei suoi fedelissimi che dovrebbero sedere a ricoprire incarichi in base a non si capisce quali capacità e prerogative.