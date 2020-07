Clochard a Villa Pamphilj: la Casina Rossa trasformata in un dormitorio

Clochard a Villa Pamphilj, la Casina Rossa occupata e trasformata in un dormitorio per senza fissa dimora. All'alba l'intervento degli uomini della Polizia Locale: denunciato un uomo per occupazione abusiva.

Nell'ambito del consueto servizio di monitoraggio all'interno del parco di Villa Pamphilj da parte del XII Gruppo Monteverde dei caschi bianchi di Roma Capitale, gli agenti hanno notato segni di una nuova occupazione abusiva all'interno della Casina Rossa.

Martedì mattina, verso le 4.30, è scattato un blitz e oltre al ritrovamento di suppellettili, masserizie varie, le pattuglie hanno scovato al suo interno un uomo di nazionalità bulgara di 67 anni, che è stato denunciato per occupazione abusiva e per danneggiamento. In accordo con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sarà predisposta la bonifica del sito, oltreché il ripristino della chiusura degli accessi, per scongiurare nuove occupazioni.