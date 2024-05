Cocktail & dreams: la sfida dei migliori bar tender con il Roma Bar Show

Qual è il cocktail più buono del momento? E il bartender più fantasioso? Volete sapere qualesia il bar dove assaggiare la migliore selezione di spiriti? A selezionare le eccellenze delnostro Paese ci ha pensato il Roma Bar Show.

Lunedì 13 maggio, proprio durante la manifestazione che si svolge nelle sale del Palazzo dei Congressi dell’Eur, sarà ospitata la premiazione della seconda edizione dei Roma Bar Show Awards.

L'iniziativa

Un'iniziativa nata dalla volontà degli organizzatori del Roma Bar Show con l’obiettivo dipremiare l’eccellenza nella bar industry del nostro Paese. A scegliere i tre finalisti delle seicategorie è stata una commissione composta da riconosciuti bartender e proprietari di barche ha effettuato la selezione tra centinaia di candidature.

Gli organizzatori

Alessandro Procoli - tra i soci fondatori della manifestazione insieme ad Andrea Fofi, Fabio Bacchi e Giuseppe Gallo -, e l’attrice Elda Alvigini saliranno sul palco per premiare le seicategorie in gara. Queste sono: Best Italian Cocktail Bar sponsored by Perrier; Best ItalianBartender sponsored by Amaro Formidabile; Best Italian New Cocktail Bar sponsored by No.3 Gin; Best Italian Hotel Bar sponsored by Roku Gin; Best Food Program sponsored by Cook_Inc e Best Social Media Presence sponsored by Ninja.

I finalisti

A contendersi il Best Italian Cocktail Bar saranno il Drink Kong di Roma, L’Antiquario diNapoli e il Rita Cocktails di Milano; Andrea Arcaini del Rita Cocktails di Milano, Luca Mannidel Caffè Concerto Paszkowski di Firenze, e Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli sonoin finale per il Best Italian Bartender. I tre migliori cocktail selezionati sono quelli del Giacosa 1815 di Firenze, del Nite Kong di Roma, e del Rumore Bar Americano di Milano. Nellacategoria Best Italian Hotel Bar troviamo l’Arts Bar at The St Regis Venice, il Dry MartiniSorrento e l’Edition Rome; mentre il Best Food Program viene conteso da House of Ronin, ITER Milano e MOEBIUS di Milano. Chiude la serie il Best Social Media Presence che vedetra le migliori tre il Cinquanta - Spirito Italiano di Pagani (SA), il Depero Club di Rieti e ilMOEBIUS di Milano.