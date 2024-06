Codice sull’Intelligenza artificiale: i giornalisti de Il Sole solo consultati

Il gruppo 24 Ore adotta un codice di autodisciplina per l’applicazione etica dell’intelligenza artificiale. Si articola in sei principi fondamentali: conformità normativa; provenienza e affidabilità dei dati; centralità del ruolo umano e professionale; inclusività e diversità; responsabilità e accountability; educazione digitale e trasparenza comunicativa.

Lo riferisce Professionereporter.eu che aggiunge; “L’Azienda ha sottoposto il documento al Comitato di redazione, che ha dato alcuni suggerimenti, in parte accolti. Ma si presenta come policy (linee guida) aziendale, unilaterale.

Al The Guardian l'iniziativa è partita dalla Direzione

In alcuni grandi media internazionali, come The Guardian, l’iniziativa è partita invece dalla Direzione giornalistica ed è stato costituito un gruppo di lavoro con giornalisti ed esperti digitali. In Italia sulla materia le redazioni hanno al momento poca voce in materia, anche se le applicazioni dell’AI sono sempre più diffuse.

Nell’agosto 2023 la Segretaria Fnsi Alessandra Costante invitò i Cdr di tutti i media italiani a applicare il contratto vigente nelle parti dove si parla di innovazioni tecnologiche, fra le quali può senz’altro essere compresa l’Intelligenza artificiale. La stessa Fnsi, al tavolo da poco aperto con gli Editori sul rinnovo del contratto, ha posto il tema dell’ultiizzo dell’AI in redazione. Che va concordato fra le parti. Altrimenti è come le Costituzioni “concesse” dai re nell’Ottocento.