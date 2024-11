Cognati di Ciociaria, il caso di Monte San Giovanni Campano, comune dei miracoli: il fratello della leghista Biordi assunto al Comune

Bastano due asterischi e, come previsto dalla legge, chi arriva trentesimo in un concorso con 42 partecipanti per 4 ambitissimi posti comunali a tempo indeterminato, si vede proiettato al quarto posto ed è assunto. Tanto per cambiare succede a Monte San Giovanni Campano, comune della Ciociaria agli onori delle cronache da settimane, dove per ottenere un finanziamento di Regione Lazio bastano 7 giorni.

E qui la leggi le conoscono bene, perché il signor Biordi Valerio, omonimo e fratello della consigliera leghista Lorella Biordi, dall'inizio di novembre ha preso servizio presso il Comune come “operatore esperto tecnico manutentivo a tempo indeterminato parti time 18 ore”.

Righini e Biordi, la coppia sul filo del diritto

A trasformare il fratello della consigliera leghista, sentimentalmente unita all'assessore regionale al Bilancio e agricoltura, Giancarlo Righini (già nota per aver reso pubblica prima dell'approvazione della Giunta la delibera sui fondi destinati al territorio), in un “comunale a tempo pieno” è la graduatoria pubblicata dal Comune che lo vede al trentesimo posto con un punteggio di 48 a fronte di 25 candidati con un punteggio ben più elevato. E qui le competenze giuridiche del Comune si superano perché grazie alla perfetta conoscenza degli articoli 1014 e 678 del disegno di legge n. 66 del 2010 che dispone una riserva di posti nei concorsi pubblici per chi ha avuto un'esperienza da militare in congedo.

Da trentesimo a terzo: così dice la legge

E così Biordi da trentesimo diventa terzo. Tutto legale, tutto nella totale osservanza delle leggi vigenti, anche perché nel 2012 il servizio militare Biordi lo ha fatto. E nel nel Comune di miracoli le leggi le conoscono bene. D'altronde la Ciociaria è terra di cultura e di Papi. E maledetto sia chi pensa male (cit).