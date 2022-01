Omicidio Willy Monteiro, il padre: “Secondo compleanno senza mio figlio"

Il papà di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato e ucciso a Colleferro nella notte fra il 5 e il 6 settembre 2020, ricorda il figlio (che ieri avrebbe compiuto 23 anni) e annuncia che diventerà nonno. La sorella più piccola di Willy è incinta di una bambina.

Armando Monteiro, in occasione del 23esimo compleanno di Willy, il ragazzo picchiato e ucciso brutalmente dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi e da Francesco Belleggia a Colleferro, torna a parlare del figlio: "Ieri mio figlio avrebbe compiuto 23 anni, è stato il secondo suo compleanno che non festeggiamo insieme. Ho ricevuto tante telefonate ma non ho risposto a nessuno, non è stata una giornata semplice”.

Monteiro: non mi aspettavo tanta attenzione

Prosegue Monteiro: “Il processo sta andando avanti, mia moglie riesce ad andare più spesso di me per la maggiore disponibilità al lavoro. E no, non mi aspettavo tanta attenzione, questi riconoscimenti. Mi fanno piacere, ma solo perché servano a evitare che quello che è successo a Willy tocchi ad altri".

Monteiro: diventerò nonno

Armando Monteiro ha poi annunciato la gravidanza della seconda figlia: “Aspetta una femminuccia, diventerò nonno. Una bella notizia che un po' aiuta, certo, anche se le cose non si dimenticano, è tutto troppo duro".