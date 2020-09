Colleferro piange il giovane Willy: contestato l'omicidio preterintenzionale

Hanno trascorso la prima notte in carcere i quattro giovani di Artena arrestati per l'accusa di aver massacrato di botte, fino ad ucciderlo, un ventenne italo-capoverdiano Willy Mondeiro, nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha per il momento formulato a carico degli indagati l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Parliamo dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, di Mario Pincarelli, di 22, e di Francesco Belleggia, di 23, tutti residenti ad Artena e già noti alle forze dell'ordine. Un pestaggio violento quello che ha visto come vittima il giovane aiuto cuoco residente a Paliano che era intervenuto per fare da paciere in una lite. E domenica sera in largo Oberdan, dove Willy è stato ucciso, i sindaci di Paliano, Artena e Colleferro, assieme ai genitori ed alle sorelle del ragazzo, hanno deposto una corona di fiori.

L'intera comunità di Colleferro è sotto choc e per la giornata di lunedì il sindaco Sanna ha proclamato il lutto cittadino.