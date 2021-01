Affittacamere abusivo per irregolari sulla Colombo con tanto di negozio con dipendente in nero: l'organizzatore è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 67 gli identificati.

Durante i consueti controlli per il contrasto e la prevenzione dei reati predatori, e per il rispetto delle norme anti-Covid 19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un’unità cinofila, due unità di Polizia Roma Capitale insieme ad alcuni operatori della sala operativa del Comune di Roma, hanno scoperto, in viale Giustiniano Imperatore, un appartamento. Lì dentro uno degli occupanti – un cittadino straniero- senza autorizzazione affittava posti letto a cittadini stranieri. Otto i cittadini di nazionalità bengalese sorpresi nella struttura, dieci i posti letto ricavati nell’appartamento. A finire nel mirino degli investigatori anche un esercizio commerciale al cui interno si è scoperto che un dipendente era privo di regolare contratto di lavoro. Controlli finiti con la denuncia del cittadino straniero per esercizio abusivo dell’attività di affittacamere, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e con l’identificazione di 67 persone.