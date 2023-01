Colosseo, abusivo multato 190 volte. Il Sulpl: “Impiegate gli agenti meglio”

Al Colosseo è stato multato un venditore abusivo. Si tratta di un cittadino del Bangladesh. Non ci sarebbe nulla di particolare se questa fosse la prima volta che l'uomo riceve una sanzione per questo motivo. E invece, dagli accertamenti, è emerso che al 2008 a oggi il bengalese ha ricevuto la bellezza di 190 multe. Sulla questione è intervenuto il Sulpl, il sindacato della Polizia Locale. “Il Corpo vive una carenza organica senza precedenti - spiega Marco Milani, segretario aggiunto di Roma - e distogliere le già esigue risorse in crociate rese inutili dall'inadeguatezza dei sistemi legislativi, aggrava ancor piú la mancanza di risposte ai problemi dei cittadini”.

“Nel caso di specie, evidentemente il tempo necessario a scrivere i verbali, le spese sostenute per le notifiche e la stessa carta impiegata, sono state evidentemente destinate al macero". Secondo il Sulpl, infatti, il Comune dovrebbe smetterla di impiegare gli agenti della Polizia locale per quelle che sono solo operazioni vetrine, in queste crociate contro gli abusivi che non portano nulla di buono.