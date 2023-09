Colosseo, bagni da incubo e la volante dei vigili un fasciatoio per il bebè

I bagni del Colosseo non sono proprio un luogo ideale per l'igiene. E se un bebè deve cambiare il pannolino? Semplice, ci sono i vigili urbani che trasformano la volante in un fasciatoio. A Roma accade anche questo: che il portabagagli di un'auto di servizio sia adibito al cambio pannolino.

La foto, postata da Marco Milani del Sulpm, rappresenta i servizi che i turisti trovano a Roma.

Il sindacalista

"Sebbene siamo pochi - dice il sindacalista - anziani e con mezzi ridotti all'osso facciamo anche questo. Lo facciamo per Roma e lo spirito di servizio che, a dispetto di molti, il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ha da sempre". La scena sta facendo il giro del web, rimbalzando di post in post.

Servizi zero

Nonostante Roma sia al top per gli arrivi di visitatori in Europa i servizi latitano. Bagarini, file, disservizi, chiusure, ignoranza sono quello che i turisti trovano visitando le bellezze della Città Eterna. Il "thank you" della mamma ospitata sulla volante sono una gratificazione per chi lavora al meglio per rendere migliore la nostra Roma.