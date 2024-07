Colosseo, turista derubata mentre fa il video: nella Capitale allarme borseggi

Non si è resa conto di nulla. Il tempo di un video con alle spalle il Colosseo e la borsa è sparita. Un borseggio veloce e implacabile ai danni di una bellissima turista in visita a Roma.

Il video del furto è diventato subito virale.

Il furto da 400 euro

Nella borsa la turista aveva 400 euro e tutte le carte di credito, oltre ai documenti e al cellulare. Un vero e proprio allarme sociale quello che sta vivendo Roma: i borseggiatori si sono moltiplicati e i furti sono all'ordine del giorno.

Vertice in Prefettura

Per questo motivo il prefetto Lamberto Giannini ha convocato d'urgenza un vertice con le forze dell'Ordine per cercare di mettere un freno a questo dilagare di reati. Secondo gli investigatori della squadra antiscippo della Questura sarebbero almeno 40 i ladri che operano su metro e bus in queste ore.

Gang sudamericane

A entrare nel mercato del furto anche gang latinos: peruviani e colombiani che hanno preso d'assalto il mercato dei borseggi. Una vera e propria organizzazione criminale che lavora in team e colpisce in particolare i visitatori della Città Eterna.