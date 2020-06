Colosseo, visite gratis per gli eroi del Coronavirus: regalo del tour operator

Colosseo e Foro Romano, visite gratis per gli eroi del Coronavirus: quattro visite guidate completamente gratuite per medici, infermieri, farmacisti, agenti delle forze dell'ordine e dipendenti dei supermercati.

Il regalo è stato fatto dal tour operator Litiberi Travel e dalla guida Anna De Angelis, come segno di riconoscenza per l'impegno profuso nella battaglia contro quel mostro chiamato Covid-19. “Nel momento in cui, pur tra mille difficoltà, speriamo di poter riprendere il nostro lavoro, abbiamo pensato fosse giusto esprimere un ringraziamento concreto a chi, nel periodo di lockdown, si è sacrificato per garantire assistenza, sicurezza e rifornimenti essenziali per tutti noi, anche a rischio della propria salute”, racconta Emanuele Giovenali, titolare della Litiberi Travel.

Così con la ripresa dell’attività, insieme all’esperta guida di Roma Anna De Angelis, il tour operator ha pensato e organizzato un tour di circa 3 ore alla scoperta del Colosseo, dei gladiatori, dei miti che circondano il più grande anfiteatro dell'antica Roma e del Foro Romano, raccontando quasi 2000 anni di storia.

Dopo quasi due mesi di stop, “sarò felice di incontrare chi si è messo a disposizione della collettività regalando loro una passeggiata tra le meraviglie dell'antica Roma, dove si intrecciano storia e leggende, ma anche cronaca, letteratura e cinema: credo sia uno dei modi migliori per rilassarsi, almeno per qualche ora, dalle paure, dalle fatiche e dallo stress di questi e dei prossimi mesi” dice Anna De Angelis che, come migliaia di guide turistiche ufficiali, spera che al più presto la situazione possa tornare alla normalità.

Le visite, con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti, si svolgeranno in due giornate e con doppio turno, mattina e pomeriggio: Lunedì 29 giugno – ore 11.15 e 15.30 / Domenica 12 luglio – ore 9.45 e 14.45. Per partecipare all'iniziativa, all'atto della prenotazione, sarà necessario allegare il tesserino di riconoscimento professionale.