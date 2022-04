Colpo di sonno poi l'auto contro un muro: muore l'attrice Ludovica Bargellini

Un colpo di sonno e l'auto si è schiantata contro un muro in via di Grotta Perfetta. E' morta dopo il ricovero al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, Grottaperfetta e via Cristoforo colombo l'attrice Ludovica Bargellini, 35 anni, nata a Pistoia ma da anni romana.

Aveva lavorato anche con Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope. Dopo essersi diplomata al Centro sperimentale come costumista, ha iniziato un percorso teatrale come attrice, formandosi presso il Teatro Azione a Roma dove ha svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta e Doris Hicks.

La donna è rimasta prigioniera nelle lamiere dell'auto e, dopo essere stata liberata dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata in ospedale dove è successivamente deceduta. L'incidente è avvenuto dopo la mezzanotte del 19 aprile.

Piazzale Clodio: frontale tra due auto

E sempre nella notte, scontro tra due autovetture intorno alle 2 a piazzale Clodio, nel quartiere di Prati. A rimanere ferita gravemente una persona estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e poi affidata alle cure del 118 in 'codice rosso'.