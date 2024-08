Colpo grosso a Roma Nord: entrano in casa e rubano contanti e preziosi per 1 mln di di euro

Maxi furto da un milione di euro a casa di una coppia nella notte tra sabato e domenica 11 agosto a Roma nord, in casa del giornalista parlamentare Domenico Del Giudice.

I ladri si sono introdotti nell'appartamento della coppia al terzo piano di una palazzina in via Courmayeur, in zona Cortina d'Ampezzo, e, mentre gli anziani dormivano, hanno rubato gioielli, oro e oltre 2 mila euro in contanti.

Sarebbe stato sufficiente forzare una persiana

Secondo quanto ricostruito, i ladri sarebbero entrati dopo aver forzato la persiana. Sul posto la polizia che indaga sul caso.