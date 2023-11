Colpo grosso all'Ufficio Postale di Grottarossa: bottino di 200mila euro

Un rapina è stata messa a segno in un ufficio postale in via di Grottarossa a Roma. Due persone, armate di pistola, hanno atteso l'orario di apertura per poi fare irruzione all'interno. Hanno portato via i soldi nel caveau e nello sportello Atm.

I rapinatori sono poi scappati a bordo di un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per risalire ai responsabili.

Immobilizzati i dipendenti

La rapina alle Poste per un bottino complessivo attorno ai 200 mila euro è stata messa a segno in zona Grottarossa, nella Capitale. Due persone, armate di pistola e a volto coperto, si sono introdotte all'interno dell'ufficio postale e, dopo aver immobilizzato dipendenti e clienti, hanno portato via tutto il denaro contante.