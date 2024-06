Commercialista sicuro: il patto per i servizi con il Sindacato Commercialisti

Dopo una vasta campagna di adesioni all’interno della categoria, ora anche il Sindacato Italiano dei Commercialisti, Sic, annuncia ufficialmente la collaborazione con l’Associazione Commercialista Sicuro per l’erogazione di una serie di servizi professionali esclusivi, riservati a tutti i propri iscritti.

Grazie a questo accordo, i commercialisti aderenti al SIC potranno usufruire di soluzioni di grande qualità, a condizioni di particolare favore. Commercialista Sicuro, l’Associazione nazionale dedicata ai servizi esclusivi a beneficio dei commercialisti italiani, continua così l’espansione e la crescita massiva in tutta Italia.

I principali servizi a disposizione dei commercialisti

I principali servizi offerti dall’Associazione Commercialista Sicuro includono, a titolo di esempio la Consulenza assicurativa a condizioni dedicate: soluzioni assicurative personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze dei commercialisti; l'assistenza e tutela legale gratuita ultra specializzata: un team di esperti legali a disposizione per offrire supporto e difesa in ambito professionale; la consulenza profilata sul personal marketing del commercialista: strategie e strumenti innovativi per valorizzare la propria figura professionale e migliorare la visibilità sul mercato in modo assolutamente conforme alle regole deontologiche ordinistiche.

Emiliano Paolini



Nuove tecnologie a disposizione di tutti i commercialisti italiani

L’Associazione Commercialista Sicuro, con la sua sede nazionale nel cuore di Roma, in Via XX Settembre, 4, a due passi dal Quirinale, è in grado di gestire le richieste dei commercialisti su tutto il territorio nazionale grazie all’implementazione delle nuove tecnologie e ad un portale di ultima generazione immediatamente consultabile ed usufruibile dal professionista www.commercialistasicuro.com. Questa ulteriore partnership segna un passo significativo nella valorizzazione della professione del commercialista, offrendo soluzioni innovative e di qualità superiore, in linea con le esigenze attuali e più sentite provenienti dal mercato.

“La collaborazione con l’Associazione Commercialista Sicuro rappresenta un’importante opportunità per i nostri iscritti di accedere a servizi di eccellenza a condizioni davvero uniche e vantaggiose. L’analisi delle diverse offerte comparative ci ha mostrato la qualità superiore di questa partnership e convintamente l’abbiamo scelta, ha detto Marcello Guadalupi, presidente del Sic”.

Ha aggiunto Emiliano Paolini, presidente dell’Associazione Commercialista Sicuro: “Siamo lieti di poter supportare i commercialisti italiani anche attraverso questa partnership con il SIC, offrendo loro strumenti e servizi che potranno fare la differenza nella loro attività professionale quotidiana. Rimettere al centro il collega commercialista, coadiuvandolo efficacemente nel problem solving, è la mission fondativa ed istitutiva che ci siamo dati e che la base dei colleghi ha mostrato di apprezzare e recepire fortemente”.

Info:

Ufficio Stampa SIC – ufficiostampa@sic.it

Associazione Commercialista Sicuro – info@commercialistasicuro.com