Commercio, è fuga dall'assessorato: in via dei Cerchi scappati 12 dipendenti

L'assessorato al Commercio di via dei Cerchi

Fuga record di dipendenti nell'assessorato al Commercio di Roma. ''Dodici persone che facevano parte dello staff dell’assessore Monica Lucarelli hanno voluto lasciare via dei Cerchi''.

Lo ha scritto l'Adn Kronos citando l'anticipazione del sito 7colli.it.

Fuga continua

In particolare l'articolo si riferisce sia a dipendenti comunali che al personale scelto per incarico fiduciario dall’assessore. Il caso, sottolinea il sito, ''tocca anche le sfere più alte: due direttori hanno deciso di scappare da via dei Cerchi e voci di corridoio parlano di un'altra pedina da novanta pronta a partire e lasciare Monica Lucarelli''.