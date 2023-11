Commercio, la maggioranza in Comune si spacca sui dehors: scoppia il caso Pd

Sabato il primo municipio in piazza contro il prolungamento delle concessioni per i dehors. L'assessore al commercio che dichiara guerra ai tavolini. Ma nella maggioranza si crea una spaccatura legata proprio alle Osp. Marinone, consigliere Pd si schiera a favore dei commercianti.

L'attacco

Il tessuto economico della Capitale "va sostenuto. Oggi il compito dell'amministrazione è combattere soprattutto abusivismo e irregolarità, sostenendo le imprese sane e corrette". Lo sostiene in una nota il consigliere capitolino del Pd Lorenzo Marinone. "Non ho condiviso la protesta contro la proroga delle regole Covid per l'occupazione di suolo pubblico. Non si deve tornare indietro. Abbiamo potuto assistere in questi anni al recupero di molte piazze abbandonate. Se realizzati rispettando decoro, spazi e contesti urbani, i dehors hanno rappresentato una opportunità di rivitalizzazione di luoghi e vie altrimenti bui e potenzialmente insicuri".

Operazione sbagliata dire no

"E' sbagliata e da rifiutare l'equazione tra osp e malamovida, perché non si contano le esperienze di locali che illuminando le proprie vetrine hanno di fatto permesso a molte piazze di essere presidiate e vissute, a maggior sicurezza delle persone e dei più giovani. Soprattutto le imprese hanno creato e offerto nuove occasioni di lavoro. Questo vale per le periferie, ma anche per il centro storico, dove sono preferibili meno auto e più luoghi di aggregazione, con regole attente per il rispetto altrui e della quiete pubblica".