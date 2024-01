Commercio, troppi clochard a Ostia, le associazioni scrivono all'assessore

Il presidente di Ascom Confcommercio Roma - Litorale Sud Valeria Strappini, il presidente del Sib Ostia Rosella Pizzuti e il Direttore Generale di Faita Marco Sperapani hanno scritto all’assessore alle Attività produttive Monica Lucarelli e al presidente del Municipio Roma X Mario Falconi per richiedere un incontro urgente per le criticità in P.le Sirio, P.le Mediterraneo, Stazione Castel Fusano e Ostia.

Un invito a interventire inviato all'assessore Monica Lucarelli

La lettera alla Lucarelli

Le nostre associazioni di categoria in maniera congiunta - si legge nella missiva - Vogliono portare alla Vostra attenzione la grave situazione di degrado e di disagio sociale che si sta creando nell'area della stazione di Castel Fusano, dove nei pressi del bar della stazione vi è a tutte le ore del giorno e della notta una presenza sempre più massiccia di clochard".

Emergenza sociale

"Questa situazione favorisce inoltre il vandalismo e il consumo di sostanze illecite ed ulteriori crimini, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini e degli imprenditori locali. Considerate le diverse segnalazioni finora effettuate, anche al fine di ripristinare il decoro e la sicurezza nelle zone in oggetto e in generale sul territorio di Ostia, Vi chiediamo un incontro urgente per discutere delle diverse situazioni del litorale ed individuare insieme le soluzioni opportune. La zona della Stazione di Castel Fusano - conclude la missiva - ha una importanza strategica per il rilancio economico e sociale della città, e per la valorizzazione delle sue potenzialità turistiche, culturali e ambientali. Per questo motivo confidiamo in una fattiva collaborazione con tutti i destinatari della presente".