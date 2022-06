Comunali, Cdx unito funziona. FdI: “Avanti con i ballottaggi, poi Regionali”

Il Centrodestra esulta per i risultati usciti dalle urne. Tra comuni conquistati al primo turno delle amministrative 2022 e i ballottaggi che li vedono ancora in gioco, il Centrodestra unito convince e vince.

Il consigliere di Fdi in Regione Lazio, Antonello Aurigemma, parla di un risultato straordinario che potrebbe essere un prequel per quello che saranno le regionali del 2023, dove a conti fatti il Centrodestra può dire la sua e – unito – puntare alla guida della Regione.

"Straordinario risultato di Fratelli d'Italia sui tanti comuni al voto”, esulta Aurigemma. “La partita non è ancora chiusa, ci attendono i ballottaggi con la certezza di poter giocare da protagonisti, ma intanto un ringraziamento particolare va ai tanti candidati sia eletti che non eletti che si sono spesi con impegno e dedizione dimostrando la credibilità e il radicamento del partito di Giorgia Meloni sui territori”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia però ora bisogna metterso “al lavoro per portare a casa la vittoria il 26 giugno".

Dunque diversi sono i comuni guidati da Fratelli d’Italia: Tolto Ladispoli e Fonte Nuova, dove hanno vinto al primo turno, ora c’è il ballottaggio. Bisogna aspettare per un risultato certo. Ma comunque è un risultato straordinario. Il centrodestra unito ha grosse possibilità di potersi confermare alla guida della Regione Lazio”, ha ribadito.

Comunali, esulta Marco Silvestroni

"Fratelli d’Italia in provincia di Roma esce vittoriosa. Ballottaggio per i nostri Sindaci di Ciampino e Ardea, si riconferma la guida a Ladispoli. Ad Ardea e a Fonte Nuova, dove il sindaco è riconfermato, si sfiora il 30%. Non deluderemo i tanti cittadini che hanno scelto di riporre in noi le loro speranze. La serietà e la coerenza pagano sempre" così sul voto amministrativo in provincia di Roma il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, l'On. Marco Silvestroni.