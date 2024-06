Comunali, Forza Italia si rafforza in provincia di Roma: "Consiglieri ovunque"

Comunali nel Lazio, “Forza Italia è davvero soddisfatta dei risultati elettorali delle Amministrative di sabato e domenica: abbiamo presentato nostre liste in tutti i grandi Comuni ed abbiamo eletto rappresentanti azzurri ovunque".

Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del movimento azzurro, che ha aggiunto: "Oltre il 12 per cento nel Comune più grande, Tivoli, l’8 a Civitavecchia. Ma dopo tanti anni torniamo in Consiglio comunale a Monterotondo e a Palestrina, dove saremo impegnati anche per il ballottaggio".

Consiglieri eletti anche nei Comuni a turno unico

Nostri eletti anche nei Comuni al voto con turno unico: da Cave a Rocca Priora, da San Vito Romano ad Arsoli, da Colonna a Sambuci e in tante altre realtà. Una squadra che si rafforza ulteriormente, dunque e, al fianco del segretario Antonio Tajani, è pronta alla sfida del futuro: rendere Forza Italia il centro di gravità permanente della politica italiana. La Provincia di Roma, in questo percorso, darà il suo importante contributo. Avanti!”.