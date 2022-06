Comunali Frosinone, conto alla rovescia. Scontro a 4 per la carica di sindaco

Conto alla rovescia per il voto amministrativo del 12 giugno e a Frosinone sarà scontro a quattro.

Per il Centrodestra il nome è quello di Riccardo Mastrangeli, assessore al Bilancio della giunta Ottaviani,benedetto dal sindaco uscente Ottaviani e sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Per il Centrosinistra corre invece Domenico Marzi, con l'appoggio di Pd e Movimento 5 stelle, già sindaco di Frosinone dal 1998 al 2007. Mauro Vicano è invece il candidato di Azione, mentre Vincenzo Iacovissi è il quarto concorrente, appoggiato dal Psi.

Comunali Frosinone, parla Riccardo Mastrangeli

“Per 10 anni abbiamo avuto un piano di rientro, certificato dalla corte dei conti, per i debiti ereditati dalle amministrazione precedenti che oggi si ricandidano alla guida della città”, evidenzia Mastrangeli. “Le spese sono assolutamente non contemplate nel piano di risanamento, si possono fare investimenti ma non le spese. La Corte dei Conti non le certifica. Abbiamo fatto quello che potevano fare sulla manutenzione. Infatti nei miei primi 100 giorni mi occuperò di questo tema e del decoro urbano di Frosinone. Grazie alla gestione virtuosa abbiamo un avanzo di cassa e lo stiamo già spendendo per manutenzione e decoro della cittadina”. Questa è la strada che vorrà proseguire Mastrangeli. I punti principali del suo programma sono: “Infrastrutture e manutenzione; ambiente e mobilità; cultura e sport”.

Comunali Frosinone, Mauro Vicano

Mauro Vicano è un medico, laureato in medicina alla Sapienza che, dal 1993, è stato dirigente dell’Asl di Frosinone (secondo quanto risulta dal suo sito). Molti sono i problemi sollevati da Vicano, il candidato che si batte per il ruolo di primo cittadino appoggiato dal partito di Calenda, Azione, e dall’Udc: “Il traffico, l’ambiente e il decoro urbano”. Ma il candidato sindaco ha anche un occhio di riguardo per la cultura, che è il centro del suo programma elettorale. “Serve – ha detto ad Affaritaliani.it - il rilancio culturale della città attraverso la costituzione di un museo-fondazione, ma anche il rilancio del Centro storico e la defiscalizzazione per chi investe nelle attività del centro”. Anche per Vicano è necessaria una “manutenzione straordinaria della città per ripulire il verde e potenziare il decoro urbano, togliendo quindi i rifiuti lungo le strade della città”.

Abitanti ed elettori chiamati alle urne di Frosinone

Frosinone è uno dei capoluogo del Lazio chiamato a votare per scegliere chi guiderà l’amministrazione della città. Il comune è il secondo capoluogo che andrà alle urne per abitanti, composto da una popolazione di 46.649 abitanti, mentre gli elettori chiamati alle urne sono 36.879, divisi in 48 sezioni.

Nota di cronaca: Affaritaliani.it ha contattato telefonicamente il candidato del Pd e M5S, Domenico Marzi che ha scelto la strada del silenzio.