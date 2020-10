Comunali, il partito dei Raggi boys al contrattacco: “Contro di lei il nulla”

Lollobrigida, Regina, Rampelli, Sangiuliano, Tajani, Bertolaso, Meloni, Sgarbi, Giletti, Cattaneo e Gasparri: contro la formazione dei papabili candidati sindaci del Centrodestra scendono in campo i “Raggi boys” che schierano l'attuale sindaco di Roma come numero 10 ed unica salvezza della Capitale alle prossime comunali del 2021.

Capitano del “team Raggi” è l'ormai fedelissimo della prima cittadina Paolo Ferrara, consigliero comunale ed ex capogruppo M5S in aula Giulio Cesare. Ferrara sul solito Facebook posta una foto di un campo da calcio con la sola Raggi a fronteggiare l'undici del Centrodestra con Gasparri punta e Meloni trequartista: “Se non fosse proprio così dovremmo stentare a crederci. Tutti contro Virginia Raggi – scrive Ferrara –. Mancano meno di otto mesi e la pentola della qualunque ribolle di nomi. Non di temi. Da qui a maggio ne scongeleranno parecchi. Di tutto e di più. Candidati oggi e pronti a smentire domani”.

“Ci mettono poco, aiutati da certi giornali, a diventare ridicoli questi del centrodestra – continua il consigliere –. Pure parecchio. Un esercito di nomi per un esercito di poltrone. Un esercito del nulla. Dai... basta questo ai romani per capire chi sono i Salviniani, i Meloniani e i Tajani. Quanto male hanno fatto alla città con le loro politiche scellerate e quanto ancora ne possono fare?”.