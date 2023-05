Comunali Lazio, Baccini: “Ora lavoriamo per il bene di Fiumicino”

Il neoeletto sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha ringraziato gli elettori: “I cittadini ha voluto cambiamento e discontinuità. Lavorerò da subito per il bene di Fiumicino”

“Fiumicino è una città proiettata al futuro - ha proseguito Baccini - da oggi si apre l’era Baccini basata su un programma che porterà la città a diventare moderna, funzionale, a misura di cittadino. Io sarò un ponte con le nuove generazioni per creare una classe dirigente che sappia fare di questa città un modello per l’Italia. Come ho più volte ribadito In campagna elettorale a Fiumicino esistono le condizioni naturali per sviluppare le potenzialità di un grande comune e bisognerà iniziare da subito perché siamo già in ritardo sulle scadenze del PNRR, del Giubileo e del’Expo che potranno sostenere la nostra crescita”.

Fair play: “Grazie al mio avversario”

“Voglio ringraziare anche Ezio Di Genesio Pagliuca che si è dimostrato un valido avversario e con il suo gesto di fair play ha testimoniato anche la volontà di guardare oltre”.