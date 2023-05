Comunali Lazio, da Fiumicino, Pomezia a Latina: il 14 e 15 in 600mila al voto

Elezioni Comunali del Lazio: il 14 e 15 maggio si vota in 47 Comuni, tra cui Latina, Fiumicino e Pomezia. Sono circa 600mila i cittadini chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali delle loro città o paesi.

Domenica 14 maggio i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Lunedì 15, invece l'apertura dei seggi sarà dalle 7 alle 15. Per i comuni sotto 15mila abitanti il voto sarà a turno unico. Per gli altri Comuni invece, se nessuno dei candidati sindaco supererà il 50% dei voti, si terrà un ballottaggio il 28 e 29 maggio.

Come si vota

In modo simile alle recenti elezioni regionali, l'elettore potrà votare per il solo candidato sindaco o per una delle liste che lo sostengono. Il voto per la sola lista, si estende anche al sindaco. È permesso il voto disgiunto: è possibile cioè votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista che sostiene un altro candidato. Si possono esprimere fino a due preferenze per i singoli candidati nel consiglio comunale. Nel caso si esprimano due preferenze, bisogna però scegliere un uomo e una donna.

Pomezia e Fiumicino

Nella città Metropolitano di Roma tra i Comuni chiamati al voto ci sono le due cittadine di Fiumicino a Pomezia. Fiumicino è stata recentemente scossa quando uno degli assessori della Giunta uscente di Esterino Montino, Angelo Caroccia, si è dimesso ed è passato al centrodestra accusando la maggioranza di essere diventata “troppo di sinistra”, se non proprio “grillina”. Montino sostiene il candidato sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, attualmente vicesindaco. Il centrodestra sostiene invece Mario Baccini. I 5 Stelle correranno invece con il candidato sindaco Walter Costanza. Un altro fuoriuscito dalla maggioranza, Claudio Cutolo, ha fondato infine la lista civica Fiumicino Libera Cutolo sindaco. I sondaggi locali dicono che Fiumicino è pronta a chiudere la lunga stagione di centrosinistra.

Pomezia è senza sindaco dallo scorso agosto, dopo che il Consiglio Comunale ha sfiduciato il sindaco 5 Stelle Adriano Zuccalà, che poi è entrato in Consiglio Regionale. I 5 Stelle, dopo delle trattative fallite con il centrosinistra, hanno deciso di correre da soli. La loro candidata sindaco è Stefania Padula, presidente del Consiglio Comunale uscente. I centrodestra sosterrà invece Veronica Felici, di Fratelli d'Italia. Il centrosinistra infine si presenta con la candidata sindaco Eleonora Napolitano.

Latina

A Latina, unico capoluogo di provincia della Regione al voto, il centrosinistra si ripresenta ancora una volta con Damiano Coletta. Coletta era stato eletto la prima volta nel 2016. Riconfermato alla guida del capoluogo pontino nell'ottobre del 2021, è stata eletto una terza volta il 4 settembre 2022, dopo che il Tar lo aveva dichiarato decaduto per irregolarità in alcune sezioni elettorali. Stavolta però Coletta non aveva più la maggioranza in Consiglio Comunale e circa un mese più tardi i consiglieri di opposizione si sono dimessi in blocco costringendolo a dimettersi. Ecco quindi che Latina torna al voto. Il centrodestra correrà con Matilde Celentano come candidata sindaco.

Gli altri Comuni sopra i 15mila abitanti

In provincia di Latina andranno al voto Aprila, dove si fronteggiano Lanfranco Principi del centrodestra e il sindaco uscente Antonio Terra del centrosinistra, e Terracina, che torna al voto dopo che un'inchiesta ha fatto saltare la precedente Giunta. Qui si presenteranno Fabrizio Sauro, retto dal centrosinistra e dai 5 Stelle, e Franceco Giannetti per il centrodestra.

Nella Città Metropolitana di Roma vanno al voto Rocca di Papa, dove si fronteggiano Francesco De Santis, assessore all'ambiente della Giunta uscente, per il centrosinistra e Massimiliano Calcagni per il centrodestra, Santa Marinella, dove per il centrosinistra correrà Pietro Tidei (padre di Marietta Tidei), per il centrodestra Domenico Fiorelli, e per una coalizione di liste civiche con i 5 Stelle Clelia Di Liello. A Velletri: il sindaco uscente di centrosinistra Orlando Pocci dovrà scontrarsi con Ascanio Cascella del centrodestra, e i candidati civici Fausto Servadio, Romano Favetta e Clorinda Ricci. A Valmontone tre candidati sindaco, sorretti da liste civiche: Cristiana Carrozza, Marco Gentili e Veronica Bernabei. Infine a San Cesareo si sfidano invece si fronteggiano il sindaco uscente di centrodestra Gianluca Giovannetti e il candidato civico Alessandra Sabelli.

Infine in provincia di Frosinone andranno al voto Anagni e Ferentino. Ad Anagni si fronteggiano il sindaco uscente Daniele Natalia, sostenuto da liste civiche e dal centrodestra, Alessandro Cardinali, sostenuto da liste civiche e da alcuni esponenti del Pd e Luca Santovincenzo, retto dal Pd. Rinuncia Fiorito, detto “Batman di Anagni”. A Ferentino invece sono quattro i candidati: Lorenzo Fiorini per il Psi, i candidati civici Piergianni Fiorletta e Angelica Schietroma, mentre per il centrosinistra Alfonso Musa.

Gli altri Comuni al voto

Gli altri comuni al voto sono tutti di piccole o medie dimensioni.

Nella Città Metropolitana di Roma al voto Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Roman, Morlupo, Olevano Romano, Roccagiovine, Sacrofano e Segni.

In provincia di Latina si vota a Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.

In provincia di Frosinone i comuni di Amaseno, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia.

In provincia di Viterbo Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello.

Infine in provincia di Rieti voteranno i Comuni di Borgorose, Belmonte Sabina, Rocca Sinibalda e Varco Sabino.