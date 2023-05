Comunali Lazio, il centrodestra vince i ballottaggi. Affluenza in calo

Comunali Lazio: si sono chiuse le urne nei quattro Comuni che sono andati al ballottaggio nella Regione Lazio, dopo il primo turno del 14 e 15 maggio. In tutti e 4 i Comuni vince. In compenso l'affluenza è leggermente in calo rispetto al primo turno.

Il 14 e 15 maggio aveva votato 59,79% dei cittadini laziali chiamati al voto si era presentato alle urne, stavolta ha risposto alla chiamato il 50,33% degli aventi diritto. Tra i quattro Comuni al ballottaggio, quello che ha avuto l'affluenza più alta è stato quello di Anagni con il 60,3%, in calo rispetto al 74,8% del primo turno. Segue Velletri dove ha votato il 53,7% contro il 61% del primo turno. A Rocca di Papa l'affluenza si è fermata al 48% dal 54,8% del primo turno. Maglia nera per Aprilia dove ha votato il 45,25% degli aventi diritto, contro il 53,2% del primo turno.

I risultati: un altro trionfo per la Destra

Al primo turno in tutti e quattro i Comuni il centrodestra era in vantaggio. Dai primi scrutini, il centrodestra è in vantaggio in tutti e quattro i Comuni al ballottaggio.

A Velletri è in vantaggio il candidato sindaco del centrodestra con il 52,9% Ascanio Cascella. In svantaggio con il 47,1% invece il sindaco uscente Orlando Pocci, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle.

A Rocca di Papa, dove il candidato del centrodestra Massimiliano Calcagni è avanti con il 51,2% contro il 48,8% dell'avversario di centrosinistra Francesco De Santis.

Vittoria del centrodestra anche ad Aprilia, dove Lanfranco Principi, il candidato del centrodestra, ha vinto con il 52,9%. La candidata civica Luana Caporaso si è fermata invece al 47,1%.

Ad Anagni è invece trionfale la riconferma del sindaco uscente Daniele Natalia, del centrodestra. Natalia è stato rieletto con il 58%. Battuto invece il candidato civico Alessandro Cardinali, che ha preso il 42%.

I dati sono ancora in aggiornamento.