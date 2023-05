Comunali Lazio: urne chiuse. Ultima corsa al voto: affluenza al 59,79%

Si sono chiuse le urne delle elezioni comunali nel Lazio. Il dato definitivo dell'affluenza è di 59,79%, di circa tre punti in meno rispetto alla precedente tornata, quando l'affluenza fu del 62,84%. Nella prima giornata l'affluenza era sta del 45,91%.

Il dato a urne chiuse conferma un'affluenza maggiore rispetto a quella delle ultima elezioni regionali, che invece si fermarono al 37,2%. Le province in cui si è votato di più sono state quelle di Frosinone e Viterbo, rispettivamente con il 70,71% e 69,58%. Nei comuni al voto in provincia di Rieti ha votato il 65,33% degli aventi diritto. In fondo alla classifica le province di Latina con il 57,61% e quella di Roma, che con il 57,32%, è arrivata ultima.

I Comuni con maggiore affluenza

Nella Città Metropolitana di Roma il comune in cui c'è stata maggiore affluenza è stato Magliano Romano con il 79,11%. Tra i principali centri della provincia al voto Fiumicino ha avuto un'affluenza del 53,37%, Pomezia 50,88% e Velletri del 60,95.

In provincia di Latina il comune con più affluenza è stato Roccagorga, con il 78,64%. Bene Latina con il 58,08%. A Terracina ha votato il 56,53% degli aventi diritto, 8 punti percentuali in meno dell'elezione comunale precedente. Aprilia invece si è fermata al 53,17%.

In provincia di Frosinone il comune in cui più elettori si sono recati alle urne è stato Serrone, che ha raggiunto un'affluenza dell'81,36%. Bene Anagni con il 74,77% e Ferentino con il 69,84%.

In provincia di Viterbo la massima affluenza si è raggiunta a Vallerano con il 76,81%, mentre in provincia di Rieti a Varco Sabino con il 73,33%.