Comunali Roma 2021, i 5 Stelle contro Calenda: “È il bulletto di Prati”

Il duello tra Virginia Raggi e Carlo Calenda in vista delle prossime comunali si infiamma. Il leader di Azione attacca il sindaco di Roma definendo la rotazione dei vigili urbani annunciata dopo l'inchiesta di Report “una buffonata da campagna elettorale” e in difesa della prima cittadina accorre il fedelissimo Paolo Ferrara.

Calenda su Twitter aveva infatti scritto: “Dopo Report annuncia una finta rotazione dei Vigili. È una buffonata da campagna elettorale. È il Comandante che va 'ruotato' e le rotazioni interne al gruppo non servono a nulla. Bastava non smontare quanto fatto da Marino”.

Immediata la replica di Ferrara, pronto a tutto pur di difendere l'operato della Raggi a tal punto da definire Calenda come “il bulletto di Prati”: “Carlo Calenda, il bulletto del rione Prati, anche oggi non perde occasione per dire la sua. Chiama in causa addirittura Ignazio Marino. E anche oggi sbaglia di grosso. Ci vuole una certa abilità anche in questo. Mi dispiace per te ma Virginia Raggi ha annunciato la rotazione dei vigili del centro storico per dare un ulteriore segnale, lo ha fatto dopo aver ruotato tutti i dirigenti e 1200 funzionari e dopo aver assunto 1300 nuove persone nel corpo. Caro Carlo, “Dal Pd 26 coltellate e un solo mandante” è la frase che Marino ha diretto al tuo capo bastone fiorentino. Quando i suoi ex compagni di partito andarono tutti da un notaio. Mi sembra tu abbia poca memoria. Una bella cura di fosforo? Magari la prossima volta prima di dire la tua ci pensi”.

Il duello è solo all'inizio.