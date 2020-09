Comunali Roma 2021, i Radicali: “Forse una lista. Discuteremo sulle proposte”

Comunali Roma 2021, alle urne ci saranno anche i Radicali: “aremo presenti alle prossime elezioni amministrative di Roma, nella forma e nei modi che decideremo nelle prossime settimane, a partire dal seminario convocato da Radicali italiani per il 3 e il 4 ottobre".

Ad annunciarlo in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani e Francesco Mingiardi, segretario dell'Associazione Radicali Roma. "Il nostro progetto per Roma – continuano – lo abbiamo depositato in Assemblea Capitolina in questi anni, attraverso la presentazione delle delibere poi approvate sull'anagrafe degli eletti e sui rifiuti, attraverso il referendum sul trasporto pubblico locale, vinto in tribunale nonostante le trappole e i trucchi della sindaca Raggi e attraverso le proposte di delibera, da quella per un piano industriale di Ama a quelle per superare la piaga delle baraccopoli e delle marginalità. Inoltre le iniziative istituzionali dei nostri eletti Riccardo Magi, Alessandro Capriccioli e Giorgio Andreoli hanno rafforzato e impreziosito il lavoro Radicale per la Capitale”.

“Anche in vista delle prossime elezioni amministrative – concludono i Radicali –, ricordiamo a tutti i cittadini e alle forze politiche di Roma che il XX settembre, in occasione del 150° anniversario della Breccia di Porta Pia, terremo una fiaccolata a Corso D'Italia davanti al Monumento ai Caduti, a partire dalle ore 20”.