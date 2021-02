Comunali Roma, Calenda tira dritto: "Ritirarsi? Non avrebbe senso"

"Non ho intenzione di ritirarmi dalla corsa per il Campidoglio, sarebbe sbagliato". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, in corsa da mesi per le prossime Comunali di Roma.

Calenda parla a 'L'Aria che tira' su La7, a proposito della sua candidatura per il Campidoglio, in cui punta a rappresentare il centrosinistra, finora ufficialmente privo di un candidato. Nei giorni scorsi si era infatti vociferato anche di una possibile corsa dell'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri come nome del Pd, ma nulla è ancora stato deciso al Nazareno. Resta da vedere se la coalizione di centrosinistra opterà per le primarie per la scelta di colui o colei che dovrà sfidare Virginia Raggi e il nome del centrodestra (Abodi o Bertolaso). Ipotesi che però Calenda ha da sempre escluso per quanto lo riguarda.