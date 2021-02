Comunali Roma, primo sostegno di peso per Sgarbi: quello di Gabriele Paolini

Alle prossime Comunali di Roma Vittorio Sgarbi, che corre come candidato sindaco, poche ore dopo la presentazione della propria candidatura ha già il primo endorsement di peso: quello di Gabriele Paolini.

Stamattina, in piazza Navona, Paolini era presente alla conferenza stampa durante la quale Sgarbi ha presentato la propria corsa al Campidoglio. E si poteva pensare che ci fosse perché, beh, c'erano le telecamere e dunque il disturbatore Paolini non poteva non esserci. E invece no. Paolini, che si definisce "artista debordiano", fa sapere di appoggiare politicamente Sgarbi, con il quale si è anche scattato un selfie.