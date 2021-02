Comunali Roma, i ribelli M5S: non candidiamo la Raggi

Un'allenza con le forze progressiste già al primo turno delle Comunali. Quindi senza Virginia Raggi come candidato. Lo propongono su Facebook i consiglieri M5S del Piano di Roma

"Noi pensiamo che il Movimento 5 Stelle a Roma debba fare un passo in avanti aprendo, per coerenza e trasparenza fin dal primo turno, ad un'alleanza per lo sviluppo sostenibile da costruire insieme alle altre forze progressiste della città. Serve un piano per il futuro di Roma Capitale d'Italia". Lo scrive su Facebook il gruppo del Piano di Roma, composto da 4 consiglieri capitolini M5S (Angelo Sturni, Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Paolo Tabacchi, Marco Terranova). Ma ormai Virginia è in campo e il vertice grillino, entusiasta o meno, ne ha preso atto. Come si fa?