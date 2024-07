Comune di Roma, Gualtieri mette a punto il bilancio: 6 mld di spesa e 4,5 di investimenti

Complessivamente il valore dell'assestamento di bilancio del 2024 "ammonta a 6,1 miliardi di parte corrente e 4,7 miliardi di parte capitale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina sull'assestamento di bilancio 2024-2026.

Lotta agli evasori

"E' proseguita con successo la lotta serrata all'evasione fiscale e siamo riusciti a recuperare nel 2023 dal 59 per cento del 2019 al 70 per cento del 2023" dei tributi non riscossi "passando da 1,7 a 2,2 miliardi", ha aggiunto. Sulla Tari il recupero è passato dai 423 milioni ai 568 milioni, sull'Imu invece da 1 miliardo a 1 miliardo e 150 milioni. Sulla tassa di soggiorno si passa da 100 a 165 milioni.

Fondi per i Vigili

A seguito della variazione del primo semestre al bilancio 2024-2026 del Campidoglio "con cui sono stati stanziati 16 milioni per l'assuzione di 800 vigili e 300 istruttori amministrativi" adesso nell'assestamento si procede a "una variazione di 6 milioni per gli straordinari della polizia locale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina sull'assestamento di bilancio 2024-2026.

Attacco al Governo

A seguito dell'approvazione della finanziaria, come licenziata dalla conferenza unificata Stato Regioni, il Comune di Roma percepirà dal governo 120 milioni in meno in cinque anni. Lo ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina sull'assestamento di bilancio 2024-2026. "Abbiamo entrate aggiuntive grazie a un miglioramento delle riscossioni, ma anche un dato negativo determinato da una ulteriore contrazione dei trasferimenti verso Roma Capitale - ha detto -. Già partiamo da uno strutturale sottofinanziamento, Roma non sta ricevendo i 158 milioni che derivano dall'attuazione del federalismo. A questi dati si sono purtroppo aggiunti nuovi tagli, parliamo di 120 milioni nel quinquennio soltanto quest'anno sono 28 milioni" ma "nonostante questo riusciamo a evitare che questa situazione esplosiva si ripercuota sui servizi e con questa variazione riusciamo a reggere questo significativo taglio. A nessuno sfugge che senza questo taglio potremmo aggiungere risorse significative sui servizi. Con questa variazione non tagliamo nessun servizio".