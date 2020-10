Comunicazione digitale: scrittura Seo e l'arte dell'ottimizzazione. Il manuale

di Patrizio J. Macci

La comunicazione è uno strumento per accelerare i processi di consapevolezza e di crescita personale e professionale. Spesso manca nello scaffale del giornalista, del copy o dello scrittore un manuale completo da tenere sempre pronto per la consultazione o per l’aggiornamento professionale.

Benedetto Motisi ha tenuto docenze per il Politecnico di Milano, Unicattolica, Upter, Regione Lazio, Provincia Autonoma di Trento, CGIL Lombardia, LUISS Enlabs, Henley Business School, Camera dei Deputati. Ha co-creato il primo percorso in Italia esclusivamente rivolto all’ottimizzazione sui motori di ricerca, SEO. Ora ha riversato la sua esperienza e i suoi studi sulla materia in un testo che solca il tema partendo da un’analisi dello stato delle cose (sparizione delle edicole di quotidiani e crisi del giornalismo tradizionale) fino ad alcuni consigli pratici per disinnescare le fake news.





Punto forte del volume è l’analisi che l’autore compie sulla scrittura in digitale. Come impostare un testo per il web e usare le parole giuste per farsi acchiappare dai motori di ricerca. Tutti sono capaci a gettare testi in rete come fossero semi su un prato, ma se il tuo contenuto va a finire nell’ultima pagina dei motori di ricerca le possibilità di essere letti scendono in maniera esponenziale. Su questo tema l’autore dimostra di essere il “mago del Seo” fornendo consigli pratici e strategie immediatamente applicabili, senza perdere di vista temi sensibili come la viralità e la possibilità di usare le notizie per generare fantasmi. Molti usano o hanno usato questi metodi brutali e sbrigativi, che se nel breve periodo possono garantire dei risultati (indipendentemente dal fatto che l’obiettivo sia quello di accrescere il numero di visualizzazione a improbabili siti o che si voglia influenzare un certo target di persone) ma alla lunga non pagano, relegando all’anonimato e allo “sputtanamento mediatico” i soggetti che usano questi metodi.

Se da un lato, infatti, queste furberie sono sempre più osteggiate dai social network con regole sempre più restrittive, dall’altro, in un mondo dove la comunicazione è sempre più disseminata in diversi medium, l’unica cosa che conta alla fine è la credibilità. Viene in mente il mitico spot degli anni Ottanta: i clienti attratti dalla pubblicità quando si recavano ad acquistare i mobili cercavano l’interprete dello spot televisivo. Pensavano che fosse lui a vendere il prodotto. Avrebbero voluto acquistare da lui i mobili. Questo manuale insegna anche a difendersi anche dai venditori di mobili fasulli.

La prefazione al libro è di Luca Ferlaino, fondatore dell’agenzia digitale SocialCom.

Benedetto Motisi - “PRONTUARIO DI COMUNICAZIONE DIGITALE”

MAGGIOLI EDITORE