“Con chi viaggi”: Lillo torna al cinema con una commedia on the road

Una commedia ricca di colpi di scena, ma con un pizzico di noir. Un viaggio on the road fra quattro sconosciuti, uniti solamente dalla destinazio. “Con chi viaggi” è il nuovo film di YouNuts! che sarà proiettato nelle sale dei cinema solo per tre giorni: dal 23 al 25 maggio.

Il film vede come protagonisti Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir.

La trama di “Con chi viaggi”

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro protagonisti.