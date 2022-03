Concerti Roma, all'Alexanderplatz il jazz per le donne di Elisabetta Antonini

In occasione della festa della donna l'Alexanderplatz Jazz Club di Roma ospita il talento e la classe di Elisabetta Antonini. In scena un omaggio alle più famose jazziste di tutti i tempi.

Con un programma interamente dedicato ad alcune delle più creative musiciste del panorama jazzistico di ieri e di oggi, Elisabetta Antonini, cantante e compositrice nota per la sua ricerca artistica insolita e raffinata, disegna in occasione della Festa della Donna un paesaggio sonoro ancora una volta originale e profondo, celebrando la creatività e la lungimiranza di Betty Carter, passando per Jay Clayton, Geri Allen, Nina Simone, Sade, Joni Mitchell, Esperanza Spalding.

Il jazz creativo di Elisabetta Antonini Quartet

Nello spettacolo "Under Her Eyes", Elisabetta Antonini consolida la sua collaborazione con un trio di musicisti raffinati e versaliti, formato da Luca Mannutza al piano, Francesco Puglisi al basso e Francesco Merenda alla batteria. Un trio ormai da tempo al suo fianco, con cui la cantante può sperimentare un jazz creativo, ripercorrere la tradizione e al tempo stesso esplorare nuovi linguaggi, aprirsi a contaminazioni stilistiche, per avvicinarsi con delicatezza e sensibilità alla musica di queste artiste tanto significative, una musica da ascoltare e da raccontare. L'appuntamento è per martedì 8 marzo alle ore 21.