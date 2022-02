Concerti Roma, il sax mondiale di Max Ionata sbarca all'Alexanderplatz

Appuntamento con il sax mondiale all'Alexanderplatza Jazz Club di Roma. Il prossimo 11 febbraio si esibirà il musicista Max Ionata, uno dei sassofonisti più noti al mondo.

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdi 11 febbraio, Max Ionata Quartet. Uno dei maggiori sassofonisti italiani al mondo che ha all'attivo la registrazione di oltre 80 dischi di cui 13 a proprio nome e vanta importanti collaborazioni internazionali con i più grandi jazzisti del mondo sarà ospite del celebre club artistico romano.

Max Ionato in compagnia di tre fuoriclasse del jazz

In questo concerto Max Ionato, leader del gruppo, propone un programma che spazia dalle composizioni originali tratte dal vasto repertorio di cui è autore, all'esecuzione di grandi classici della musica Jazz e Pop sapientemente arrangiati per questo organico.La formula del quartetto è da sempre la più usata nel mondo del jazz e Max, che in questa formazione ha realizzato numerosi progetti discografici, ha voluto coinvolgere in questo viaggio musicale tre fuoriclasse assoluti del Jazz Tricolore: Luca Mannutza al piano, Daniele Sorrentino al Contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla Batteria, musicisti raffinati che mettono a disposizione del quartetto tutta la loro grande esperienza musicale dando vita a momenti di lirismo che si alternano a virtuosismi mozzafiato.Un concerto imperdibile per gli amanti della musica jazz.