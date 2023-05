Concerto Springteen, raccolte 10 tonnellate di rifiuti al Circo Massimo

Già dalle 23 di domenica 21 sono partite le pulizie al Circo Massimo, dopo il concerto di Bruce Springteen. L'Ama riferisce di aver raccolto 10 tonnellate di rifiuti.

Sono intervenuti 45 uomini e 15 mezzi durante tutte le fasi dell'evento per raccogliere i rifiuti. In tutta l'area nei giorni scorsi erano stati posizionati 15 cassonetti e 60 bidoncini dell'immondizia. Poi dopo il concerto, sono entrati in azione spazzatrici, veicoli a vasca, autobotti e compattatori che hanno ripulito il Circo Massimo e le vie limitrofe.