Confapi Roma, assemblea per il rinnovo delle cariche: 832 Pmi alla finestra

È stata convocata per giovedì 23 luglio alle ore 16 l'Assemblea di Confapi Roma per l’elezione dei nuovi vertici. La Confederazione raccoglie 832 Pmi di Roma e Lazio per un totale di 143mila dipendenti.

L’Assemblea verrà aperta dalla relazione del presidente uscente Massimo Tabacchiera: “La fine dell’estate e l’autunno 2020 saranno un passaggio fondamentale per l’equilibrio strutturale delle Pmi. Il Recovery Fund dovrà essere impegnato per dare sostegno e progetti di rilancio alle aziende senza le quali il futuro di migliaia di lavoratori è in pericolo. Il nostro non è un grido di allarme ma un allarme realistico”.