Conference, a Testaccio spunta il nuovo murales per festeggiare la Roma

Spunta a Testaccio un nuovo murales per omaggiare la vittoria della Roma in Conference League: "Un calcio alle paure 1984-2022". Così si chiama la nuova opera della street artist Laika, apparsa nel quartiere romano la scorsa notte.



Il murales raffigura il capitano della Roma di ieri, Agostino Di Bartolomei, che porta sulle sue spalle il capitano della Roma di oggi, Lorenzo Pellegrini, con in mano la Coppa Conference League. "Soltanto chi è romanista - commenta Laika - può comprendere il vero significato di questa vittoria. È dal 30 maggio 1984 che aspettavamo questo momento, da quando non riuscimmo ad alzare la Coppa dei Campioni sul prato dell'Olimpico. Una coppa europea sognata per decenni, che ora il capitano Lorenzo Pellegrini ha sollevato al cielo nello stadio di Tirana".



"Un'immagine che per noi tifosi - prosegue - custodisce in sé i sogni e le speranze che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Questa coppa è di tutti noi, di tutti i giallorossi che non ci sono più, di tutti i calciatori che hanno vestito questa maglia con orgoglio e lealtà, di tutti i nostri capitani romani e romanisti, da Giuseppe Giannini a Francesco Totti fino a Daniele De Rossi. Ma soprattutto - conclude la street artist- è di Agostino Di Bartolomei, simbolo eterno di purezza e romanismo".